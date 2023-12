Dois homens caíram de parapente ao descerem do alto da Serra da Viúva, em Santana do Paraíso, região do Vale do Rio Doce Mineiro, na tarde dessa terça-feira (26/12).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, por volta das 14h05, as duas vítimas, 32 e 51 anos, encontravam-se a cerca de 30 metros abaixo da pista de acesso.

Parte da equipe desceu em direção às vítimas e os demais ficaram posicionados para realizar o içamento guiado.



Em primeira avaliação, foi possível constatar que o piloto do parapente estava com uma fratura no fêmur e com suspeita de fratura no quadril. Já a segunda vítima, também se encontrava com suspeita de fratura na região do quadril e uma forte dor no abdômen.

Leia também: Jovem cai de parapente e morre na Serra da Moeda



Um médico do Samu estava dando apoio no local e após a retirada segura das vítimas até a estrada de acesso, foi realizado pelo Samu o transporte das vítimas para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.



A Polícia Militar também compareceu no local.