Boliviano salta de parapente sem trava e cai de uma altura de 100m em MInas

Piloto da Bolívia morre no Sul de Minas (foto: CBMMG/divulgação)

Um homem, de 40 anos, morreu após saltar de um parapente em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, no sábado (26/02). Nelson Alexandre teria saltado sem a trava de segurança e caiu de uma altura de 100 metros. Em Governador Valadares, na região do Rio Doce, outro acidente foi registrado nesse fim de semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Nelson caiu após decolar da rampa de voo livre conhecida como ‘Pista do Mortadela’. Os militares informaram que a vítima teria saltado sem prender a trava de segurança.

Testemunhas teriam contado para os militares que o piloto conseguiu ir pendurado até o pouso, mas em determinado momento, ele teria caído de uma altura de 100 metros. “Cometeu erro grave, é como se um paraquedista saltasse do avião e se esquecesse de conectar o paraquedas”, disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Capacete do piloto, que, segundo amigos, era experiente (foto: CBMMG/divulgação )

De acordo com os bombeiros, os amigos tentaram fazer os primeiros socorros até a chegada dos militares, mas o piloto não resistiu e morreu no local com politraumatismo.

Nelson Alexandre Mena Castellon morava em São Paulo, mas era natural da Bolívia. Ainda segundo os bombeiros, outros pilotos no local do acidente contaram que Nelson era considerado um piloto experiente.

Mais acidente

Outro acidente foi registrado em Governador Valadares, na Região do Rio Doce. O piloto de voo livre Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, morreu na tarde desse domingo (27/2), depois que o parapente dele perdeu altitude e caiu rodopiando, num movimento de parafuso. O choque de seu corpo com o solo, na montanha, foi à causa da morte.

O acidente foi registrado por um vídeo de pessoas que estavam na área do Pico da Ibituruna, a 1.123 metros de altitude. A região estava movimentada ao evento Fly UAI, em que vários pilotos têm feito manobras radicais e ousadas.

O piloto foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros com apoio de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que voam no helicóptero Pégasus, da Base Regional de Aviação do Estado (5ª BRAvE). As causas do acidente serão investigadas.



(Com informações de Tim Filho)