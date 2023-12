A noite de Natal foi marcada por vários “rolezinhos” feitos por motociclistas em cidades de Minas Gerais. Durante os “eventos”, os participantes tiraram o sossego dos moradores fazendo muito barulho com as motocicletas. O caso mais grave aconteceu em Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, onde um jovem, de 22 anos, morreu após ser baleado por um bombeiro militar, de 53.





Segundo o Boletim de Ocorrência, o bombeiro estava em casa, dormindo. Ele relatou que toma remédio para dormir por causa de problemas psiquiátricos e que cuida da mãe, que tem demência e também utiliza medicamentos para repousar.





Por volta de 1h da manhã desta segunda-feira (25/12), ele foi acordado pelo barulho do escapamento das motos. A mãe também acordou e começou a gritar por causa do barulho. Ele então pegou a arma de fogo e foi até a calçada da casa, onde se encontrou com o grupo de motociclistas.





Ele disse que efetuou um disparo para o alto, na tentativa de intimidar o grupo, de cerca de 15 motociclistas. No entanto, o grupo não se dispersou. O bombeiro afirmou ainda que atirou em direção ao portão da garagem da casa dele. Mas o tiro acertou o peito da vítima, que caiu no chão e morreu no local.





Os outros motociclistas fugiram. O bombeiro foi preso e levado para a Delegacia de Plantão, em Juiz de Fora. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).





Outros incidentes





Segundo a Polícia Militar, em Juiz de Fora, dezenas de motociclistas praticaram o “rolezinho”. Inclusive, eles passaram em frente a postos da PM, cometendo diversas infrações de trânsito.





Nas imagens recebidas pela reportagem, é possível ver os motociclistas em alta velocidade pelas principais vias de Juiz de Fora. Na Avenida Barão do Rio Branco, a principal da cidade, eles trafegavam pela pista exclusiva para ônibus.





Os rolezinhos também foram praticados em outras cidades da região. A PM fez um balanço das ocorrências.





Juiz de Fora: 10 pessoas presas, 25 veículos apreendidos e 90 multas aplicadas



Muriaé: três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), apreensão de maconha e ecstasy, 23 multas aplicadas e 14 motos apreendidas



Viçosa: 10 motos apreendidas e 34 multas aplicadas.





A Polícia Militar reforçou que conta com o apoio da população para denunciar a prática do “rolezinho”, que configura crime de trânsito.





“Todas as imagens detectadas pelo sistema de videomonitoramento serão repassadas a Polícia Judiciária para fins de identificação de motocicletas e condutores. A Polícia Militar continuará com suas ações preventivas e repressivas, e intensificará as abordagens especialmente aos condutores de motocicletas. Contamos com a colaboração da comunidade para denunciar e informar através do 190 a prática de direção perigosa”, informou a PM.





BH registra mais de 150 denúncias





A Polícia Militar recebeu cerca de 150 denúncias de motociclistas utilizando suas motos para produzir ruídos estrondosos e acelerar fazendo manobras arriscadas na noite da véspera natalina e na madrugada de Natal, na Grande BH.





De acordo com a porta-voz da Polícia Miliar de Minas Gerais (PMMG), major Layla Brunella, ocorreu um número muito grande de chamadas pelo 190 referentes a direção perigosa, manobras perigosas em vias públicas, perturbação do sossego referentes aos rolezinhos que ocorreram em diversas partes da capital e da Região Metropolitana.





"É uma situação atípica. Não é comum que haja esse tipo de ocorrência na noite de Natal. Além dos crimes já citados, diversas abordagens resultaram em situações de veículos em estado irregular, furtado ou roubado e condutores com problemas de habilitação ou inabilitados. Outros crimes decorridos dessas abordagens acabaram acontecendo", disse Brunella.





A prática de empinar motos em via pública é considerada infração gravíssima de trânsito, com multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir.