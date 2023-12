A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu 42 motocicletas em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, após uma denuncia informar que vários motoqueiros estavam dirigindo pelas ruas da cidade empinando motos, desrespeitando a sinalização de trânsito e usando cano de descarga livre para provocar barulhos excessivos.

A operação aconteceu no fim da noite desse domingo (24/12) e na madrugada desta segunda-feira (25/12).

De acordo com a corporação, além da apreensão das motos, diversas pessoas foram presas por adulteração de veículos e manobras perigosas. Ainda segundo os militares, cerca de 200 motoqueiros, conhecidos como "Galera do grau", se concentraram próximo rotatória da BR-259 com avenida Minas Gerais, no bairro Cidade Nova.

Com a chegada das viaturas policiais, os autores fugiram para o bairro Morada do Vale III, "onde foram abordados e seis condutores foram conduzidos a Polícia Judiciária".