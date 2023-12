A Polícia Militar recebeu cerca de 150 denúncias de motociclistas utilizando suas motos para produzir ruídos estrondosos e acelerar fazendo manobras arriscadas na noite da véspera natalina e na madrugada de Natal, na Grande BH. As manobras são chamadas de "rolezinho do grau". Em Governador Valadares, 42motos foram apreendidas, cinco pessoas presas e um menor apreendido em operação contra os rolezinhos.

Pelas redes sociais várias pessoas reclamaram do barulho dos escapamentos alterados e das manobras que levam risco de acidentes em diversos bairros de Belo Horizonte, afirmando que há locais onde tais algazarras são mais frequentes, como no Bairro Nazaré, na Região Nordeste, na Avenida Guarapari, na Região Noroeste e nas madrugadas ao longo do Anel Rodoviário.

De acordo com a porta-voz da Polícia Miliar de Minas Gerais (PMMG), major Layla Brunella, ocorreu um número muito grande de chamadas pelo 190 referentes a direção perigosa, manobras perigosas em vias públicas, perturbação do sossego referentes aos rolezinhos que ocorreram em diversas partes da capital e da Região Metropolitana.

"A PMMG agiu e apreendeu um grande número de motocicletas e de suspeitos. Os números consolidados estão sendo levantados e vão nos ajudar a entender essas ações no intuito de direcionar as nossas ações preventivas caso haja qualquer tentativa de fazer algo parecido (rolezinhos do grau) no ano novo ou em algum outro evento", afirma a policial.

"É uma situação atípica. Não é comum que haja esse tipo de ocorrência na noite de Natal. Além dos crimes já citados, diversas abordagens resultaram em situações de veículos em estado irregular, furtado ou roubado e condutores com problemas de habilitação ou inabilitados. Outros crimes decorridos dessas abordagens acabaram acontecendo", disse Brunella.

Em comunicado oficial da Sala de Imprensa da PMMG, a corporação se posicionou quanto aos fatos. "A PMMG informa que está atenta a esta questão, inclusive por meio do serviço de inteligência da corporação.

A PMMG informa, ainda, que durante atendimento às diversas chamadas relativas ao fato, a instituição apreendeu inúmeras motocicletas".

A prática de empinar motos em via pública é considerada infração gravíssima de trânsito, com multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir.