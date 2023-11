Vítimas do acidente estão internados no HPS

Três ocupantes de uma motocicleta, que participavam de um ‘rolezinho”, no Bairro Floresta, em BH, estão internados no Hospital do Pronto Socorro João XXIII. São um homem, de 20 anos, e duas mulheres, uma de 20 e outra de 13 anos, que se machucaram quando a moto bateu num carro, na esquina da Rua Itajubá, com Avenida do Contorno.

Uma das mulheres está em estado grave, com traumatismo craniano. As outras vítimas tiveram fraturas nas pernas e escoriações.

O fato ocorreu durante a madrugada. Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de motos saiu de um baile funk, no Bairro Serra, para fazer um rolezinho. Na Rua Itajubá, o piloto da motocicleta avançou o semáforo, e bateu no veículo.

O motorista do veículo não se feriu. É um homem de 54 anos, que, segundo os policiais, estava em alta velocidade.

O dia amanheceu com duas pistas da Avenida do Contorno interditadas.