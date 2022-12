Motoqueiro que fazia rolezinho de grau leva tiro na cabeça

Dois flagrantes de rolezinhos foram registrados em uma semana no Bairro Jardim Vitória (foto: EM/D. A. Press)

Pela segunda vez, em duas semanas, a vida está em jogo no Bairro Jardim Vitória, um dos pontos de Belo Horizonte onde acontece o chamado “Rolezinho do Grau”, em que motoqueiros fazem manobras arriscadas e perigosas com suas máquinas.



Há uma semana, um casal de namorados, João Vitor Martins Montes, de 21 anos, e Evilyn Priscila dos Santos, de 18, morreram depois de terem sido perseguidos por uma viatura da Polícia Militar, bateram numa betoneira e teriam sido atropelados.



Agora, um jovem, de 22 anos, que fazia manobras e incomodava moradores, levou um tiro de raspão na cabeça e foi levado para um hospital, mas está fora de perigo.

Era noite de Natal, por volta de 22h. Segundo o boletim de ocorrência, o motoqueiro fazia manobras, acelerando e cortando o motor, o que provocava um barulho que incomodava bastante os moradores.

Alguns desses moradores na região foram então falar com o motoqueiro e pedir para que ele parasse, mas ele não atendeu aos pedidos e seguiu fazendo manobras.

De acordo com o registro da ocorrência, foi quando apareceu um homem armado e disparou contra o jovem, que foi atingido na cabeça e caiu, desacordado. O atirador fugiu em seguida.

Os moradores correram para socorrer o motoqueiro, que estava desmaiado. Pouco tempo depois, ele recobrou a consciência e foi para casa. Parentes o levaram, então para um hospital, tendo sido medicado e liberado em seguida.

A prática de rolezinho de grau - empinar motos e fazer manobras arrojadas, em via pública - é considerada infração gravíssima de trânsito, com multa de R$ 293,47, além da perda de sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de pilotar.