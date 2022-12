Jovem é preso depois de furtar picanha avaliada em R$1 mil

Funcionários do supermercado encontraram picanha na mochila do suspeito (foto: Pixabay/Reprodução)

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante depois de furtar sete peças de picanha avaliadas em quase R$ 1 mil de um supermercado de Barbacena, na Região Central de Minas.Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi detido por funcionários do estabelecimento até a chegada dos policiais. A carne foi encontrada na mochila dele.Aos militares, ele contou que é de Juiz de Fora e estava em Barbacena para visitar a namorada. O jovem ainda teria tido a oportunidade de pagar pelos objetos, contudo, se recusou.O autor do furto tem um mandado de prisão em aberto contra ele. A PM, no entanto, não detalhou o motivo.