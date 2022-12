Vai viajar? Veja como fica o tempo nas 'praias dos mineiros'

Tempo nublado não deve deixar os turistas curtitem o sol nas praias preferidas dos mineiros (foto: Raquel Caram/Divulgacao)

Para quem vai aproveitar as férias para viajar para as praias mais visitadas pelos mineiros, a dica é não esquecer o guarda-chuva em casa. A previsão é de dias chuvosos nos destinos mais procurados pelos turistas. Apesar disso, ainda será possível aproveitar momentos de sol.As cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, no Sudeste do Brasil, e na Bahia, no Nordeste, tem previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.Na capital do Rio de Janeiro, os termômetros devem ficar entre 21ºC e 31ºC até quarta-feira (28/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de sol com muitas nuvens e chuva isolada no período da tarde.A mesma condição climática é esperada em Cabo Frio, também no Rio de Janeiro. Por lá, as manhãs começam com temperatura em torno de 19ºC e a máxima pode chegar aos 30ºC.Em Guarapari, no Espírito Santo, o tempo fica estável com previsão apenas de chuvas isoladas . A temperatura fica entre 18ºC e 27ºC.A semana também começa com tempo fechado e chuvas persistentes em Porto Seguro, na Bahia. Os termômetros ficam entre 20ºC e 29ºC.