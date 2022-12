Rodovias mineiras têm seis pontos de interdição devido às chuvas

Interdições parciais foram provocadas por queda de barreiras e afundamento de pista (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press) As fortes chuvas que atingem o estado seguem provocando transtornos nas rodovias de Minas Gerais. Na tarde deste sábado (24/12), véspera de Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há seis pontos de interdição nas estradas.

Também em direção à capital, o km 342 da BR-381, em Bela Vista de Minas, foi parcialmente interditado devido ao afundamento do asfalto. O trânsito segue em meia pista.

Outra interdição parcial foi feita em Florestal, na Grande BH, na BR-262, na altura do km 387. Segundo a PRF, o motivo é um afundamento de pista. O tráfego de veículos, porém, segue normalmente no sentido contrário.

Somente na BR-116, quedas de barreiras interditaram parcialmente o km 107, em Itaobim, e o km 267 nas proximidades de Teófilo Otoni. Os dois municípios estão situados na região do Vale do Jequitinhonha.

Na mesma rodovia, no km 275, ainda em Teófilo Otoni, o acostamento foi interditado na pista com sentido a Governador Valadares, no Leste do estado, também em decorrência de uma queda de barreira.