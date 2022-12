Igreja de BH anuncia reabertura em prédio em situação irregular

Igreja está localizada na Av. do Contorno, ao lado da Praça da Estação, no centro de BH (foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press) A igreja Cidade Mundial de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte, está com a reabertura marcada para este domingo de Natal (25/12). Em posts nas redes sociais, a igreja convoca os fiéis para cultos às 7h, 10h, 15h e 18h de amanhã. Porém, o prédio ainda está irregular.









Ainda de acordo com os militares, em vistorias anteriores, os responsáveis pela edificação foram notificados da situação e multados. O prédio, no entanto, não está interditado pelo Corpo de Bombeiros no momento.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que a questão da igreja envolve intervenções no "entorno de bens culturais protegidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH)" e desde 2019, vem sendo acompanhada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).





"É importante salientar que templos religiosos são dispensados de obter alvará de funcionamento, de acordo com a lei 6.902/95", destaca a prefeitura em nota.





O Estado de Minas entrou em contato com o Iepha e tentou falar com representantes da igreja por telefone e WhatsApp e aguarda retorno.