BH pode ter pancadas de chuva e ventos de até 40 km/h até domingo (25/12)

Alerta da Defesa Civil da capital é válido até 8h de domingo (25/12) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Pancadas de chuva com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 40 km/h devem atingir Belo Horizonte neste sábado (24/12), véspera de Natal, conforme divulgado no início da tarde pela Defesa Civil da capital. O alerta, porém, é válido até as 8h de domingo (25/12).