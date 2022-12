Vídeo: jovem de 20 anos morre afogado na véspera de Natal na Grande BH

Um jovem de 20 anos morreu afogado em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (24/12), véspera de Natal.O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta tarde para atender a ocorrência na Avenida das Palmeiras, no Bairro Masterville.

De acordo com a corporação, um amigo da vítima disse que o rapaz entrou na Lagoa da Petrobrás para nadar, quando submergiu e não voltou mais.

Mergulhadores entraram na represa em busca do jovem. Após ser encontrado, os militares realizaram as manobras de ressuscitação, mas a vítima morreu ainda no local.