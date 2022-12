Pitbull que atacava cães menores é capturado pelos bombeiros em MG

Conforme os militares, uma testemunha informou que o cachorro estava atacando cães menores que passavam por ele (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O Corpo de Bombeiros capturou um cão da raça pitbull em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na tarde deste sábado (24/12). Conforme os militares, uma testemunha informou que o cachorro estava atacando cães menores que passavam por ele.

Um homem que presenciou um dos ataques conseguiu interromper a agressão e imobilizar o pitbull, conforme relatos recebidos pelos militares.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar o responsável pelo cachorro, que foi levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “para avaliação e demais providências”.

Caso o tutor do animal apareça, ele pode se dirigir ao CCZ e solicitar a retirada do cão, o que será avaliado pela equipe do local, informou a corporação.

Cão resgatado

Também neste sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um cão que havia caído dentro de um córrego em Barbacena, na Região Central de Minas.

Cachorro foi resgatado dentro de um córrego em Barbacena (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Assim que chegaram ao endereço, na Rua Bahia, no bairro São Sebastião, os militares acessaram o local utilizando uma escada e conseguiram resgatar o animal.

De acordo com a corporação, o cachorro não apresentava ferimentos e foi deixado aos cuidados do solicitante.