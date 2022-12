Chuva em Minas: 104 cidades estão em situação de emergência

Ruas e casas foram alagadas pelas chuvas nos últimos dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Estragos

Recomendações

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos;

Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos;

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Mais duas cidades de Minas Gerais entraram para a lista de situação de emergência devido às fortes chuvas, segundo boletim Defesa Civil estadual. Ao todo, 104 municípios integram a listagem divulgada neste sábado (24/12).Nessa atualização de hoje, os municípios de Arinos, no Noroeste de Minas, e Marliéria, no Vale do Rio Doce, decretaram estado de emergência.O estado já registrou oito mortes desde o início do período chuvoso, nos municípios de Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Governador Valadares, Inhapim, Piraúba, Presidente Bernardes, Santa Luzia e Vespasiano.O número de desabrigados subiu para 1.484. Além disso, mais de 7 mil pessoas ficaram desalojadas e precisaram se deslocar para a casa de familiares ou amigos.Entre 2021 e 2022, o número de desalojados e desabrigados em Minas Gerais passou de 60 mil.Confira abaixo as recomendações das Defesas Civil estadual e de Belo Horizonte para ocorrência de chuvas com e sem granizo: