O primeiro Samba do Noel pós-pandemia de COVID-19 acontece hoje, em Belo Horizonte, no Alto Vera Cruz, região Leste da capital. Para participar da tradicional roda de samba, que já está em sua 12° edição, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível que será entregue para instituições que prestam assistência social para comunidades carentes da região.

São dez horas de show com atrações como Flávio Renegado, Adriana Araújo, Fabinho do Terreiro e a bateria do Samba Queixinho.

Renegado comemorou o retorno presencial da roda de samba suspensa devido a pandemia. "Pra mim é uma alegria me apresentar no Samba do Noel na primeira edição presencial pós pandemia. Vamos celebrar a vida, a solidariedade e a união depois de anos tão difíceis. Sobrevivemos é isso é motivo de muita alegria", comentou o artista.