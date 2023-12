A Mega da Virada 2023 está se aproximando e acontece já no próximo domingo, dia 31 de dezembro. O prêmio estimado para este ano é de R$ 570 milhões, o maior da história. O sorteio será às 20h, em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras do país.



A reportagem do Estado de Minas foi às ruas conversar com a população para saber como está a expectativa e os planos caso alguém fique milionário da noite para o dia. O destino foi a Lotérica de Ouro, na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Jaraguá, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Lotérica esta que teve um ganhador da Mega da Virada em 2018. Dos 52 sortudos no país, cada um recebeu o prêmio de R$ 5.818.007,36. Há os supersticiosos que acreditam que a lotérica, por ter um ganhador, pode trazer sorte. É o que afirma o vendedor do bilhete na época, Fabrício Lima Alves, que conta a história.



"O prêmio foi rachado, porque deu muito ganhador. Acho que se não me engano, mais de 52 ganhadores. E o dele, como era um bolão empresarial, calculamos que deu em torno de R$ 100 mil para cada um”, afirma.

Fabrício acredita que um raio pode cair, sim, duas vezes no mesmo lugar. “O pessoal vem aqui mais do que em outros lugares. Como mudamos de endereço, aparece gente aqui perguntando se é a mesma lotérica que ganhou o prêmio uma vez”, conta.

Fabrício Lima Alves, vendedor do bilhete premiado em 2018 Jair Amaral/EM/D.A.Press

O gerente da Lotérica de Ouro, Claus Fernandes, diz que não conhece os ganhadores, já que a premiação é retirada no banco. “O dinheiro foi dividido, mas acho que deu para eles quitarem as dívidas. Por isso, acredito que eles continuam comprando os jogos com a gente, se eles venceram uma vez, podem ganhar de novo”, aposta.



O aposentado Carlos Alberto Pereira tem a esperança que a lotérica tenha um segundo ganhador. “Espero que esse ano seja eu”, brinca. Perguntado se pretende dividir o prêmio, Carlos Alberto responde: “Tem que dividir o que você tem com as pessoas. Quantas pessoas hoje não tem um prato de comida. Então, você tem que procurar ajudar”, ressalta.



Depois de ajudar as pessoas, o aposentado diz que tem três coisas importantes a fazer com o dinheiro. “Comprar fazenda dá trabalho, tem que curtir a vida. O menor trabalho possível. Hoje, o que você precisa na vida é dinheiro, amigo e de uma boa companheira”, lista.



O aposentado afirma que é importante ficar no anonimato para não levantar suspeitas, e já tem uma estratégia. “Você vai tirar o prêmio e ficar calado. Um belo dia você chega em casa e fala, ganhei na quina, uns seis milhões”, explica.



Outros já não veem relação na sorte da lotérica, caso do Adilson Azevedo, motorista de caminhão, que não se deixa influenciar, mas fez a aposta no local. “Tem que tentar, fiz uns seis cartões. Mas se eu ganhar, não sei o que vou fazer com esse dinheiro”, diz.



O empreendedor Valmir Polman, tem fé que vai ganhar, e está participando de um bolão com a família, o total está dando 44 pessoas. Se for o premiado, ele já sabe o que fazer com a bolada. “Vou continuar empreendendo. Trabalho na área de corretagem de imóveis. Vou ampliar o negócio, além de cuidar da família, lazer, saúde, qualidade de vida”, aponta.

Valmir Polman está participando de um bolão com a família, o total está dando 44 pessoas Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Como fazer?







As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android.

Os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

Assim como os outros concursos especiais das Loterias CAIXA, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante, conforme regra da modalidade.