A Mega da Virada de 2023 está se aproximando e muitos estão realizando apostas para o tão sonhado prêmio, que neste ano deve bater recorde, já que a estimativa da premiação é de R$ 570 milhões, um valor maior que de 2022, quando foi R$ 541,9 milhões, sendo o maior da história.



O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras do país a partir das 20h. Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários.

Os maiores ganhadores são de São Paulo, com 29 bilhetes vencedores, seguidos de Bahia e Minas Gerais, com 12 bilhetes premiados. O ranking fecha com o Rio de Janeiro, que teve 11 ganhadores ao longo da história.



Em Minas Gerais, a primeira aposta a vencer ocorreu em 2010, da Lotérica Ponto da Sorte, na Região de Venda Nova. A segunda foi no ano seguinte, em 2011, quando Carmo do Cajuru, cidade da região Oeste de Minas, teve uma pessoa premiada.



A terceira só veio cinco anos depois, quando em 2016, a Lotérica Pampulha, em Belo Horizonte, teve um ganhador. Em 2017, foi a primeira vez que teve duas apostas vencedoras para Minas, novamente em Carmo do Cajuru e Contagem.



O recorde aconteceu em 2018, quando Minas registrou seis apostas vencedoras, duas em Belo Horizonte, com as lotéricas Dumont Loterias e Lotérica Lucky 7 e as outras quatro ficaram nas cidades de Alfenas, Divinópolis, Martinho Campos e São Sebastião do Paraíso.



O último ganhador da Mega da Virada em Minas aconteceu em 2022, na cidade de Florestal, na Grande BH. Totalizando os 12 ganhadores do estado mineiro, com Belo Horizonte e Carmo do Cajuru se destacando entre as cidades.

Como apostar?



As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android.



Os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.



Assim como os outros concursos especiais das Loterias CAIXA, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante, conforme regra da modalidade.



Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da CAIXA, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.