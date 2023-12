Um apostador ou apostadora de Belo Horizonte (MG) levou sozinho/sozinha o prêmio de R$ R$ 4.872.571,96 no concurso 853 do Dia de Sorte, sorteado neste sábado (23/12), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo.



As dezenas apuradas neste sábado foram: 01 - 02 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27. O mês da sorte foi julho (07).



Oitenta e sete apostas, sendo oito de Minas (BH, Congonhas, Coromandel, Ipanema, Iturama, Mutum, Nova Serrana e Romaria), acertaram seis dezenas e levaram R$ 3.494,69, cada.

O próximo sorteio do Dia de Sorte acontece na terça-feira (26/12), valendo R$ 150 mil.