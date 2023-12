Para se tornar um milionário vale pagar o valor mais alto de uma aposta? Quanto você investira na Mega da Virada para aumentar as suas chances de ganhar o prêmio que, conforme a Caixa Econômica Federal (CEF), será o maior da história? E não acumula. O ganhador vai ser sorteado no dia 31 de dezembro, às 20, de Brasília. E o valor pago será de R$ 550 milhões.

O preço das apostas na Mega da Virada 2023 depende da quantidade de números escolhidos para cada jogo, que vão de 6 até 20 dezenas. A diferença pode variar de R$ 5 até mais de R$ 193 mil.

Valor da aposta por número de dezenas jogadas

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00



8 números: R$ 140,00



9 números: R$ 420,00



10 números: R$ 1.050,00



11 números: R$ 2.310,00



12 números: R$ 4.620,00



13 números: R$ 8.580,00



14 números: R$ 15.015,00



15 números: R$ 25.025,00



16 números: R$ 40.040,00



17 números: R$ 61.880,00



18 números: R$ 92.820,00



19 números: R$ 135.660,00



20 números: R$ 193.800,00

Probabilidade de acerto (1 em)

6 números: Sena: 50.063.860 - Quina: 154.518 e Quadra: 2.332



7 números: Sena: 7.151.980 - Quina: 44.981 e Quadra: 1.038



8 números: Sena: 1.787.995 - Quina: 17.192 e Quadra: 539



9 números: Sena: 595.998 - Quina: 7.791 e Quadra: 312



10 números: Sena: 238.399 - Quina: 3.973 e Quadra: 195



11 números: Sena: 108.363 - Quina: 2.211 e Quadra: 129



12 números: Sena: 54.182 - Quina: 1.317 e Quadra: 90



13 números: Sena: 29.175 - Quina: 828 e Quadra: 65



14 números: Sena: 16.671 - Quina: 544 e Quadra: 48



15 números: Sena: 10.003 - Quina: 370 e Quadra: 37



16 números: Sena: 6.252 - Quina: 260 e Quadra: 29



17 números: Sena: 4.045 - Quina: 188 e Quadra: 23



18 números: Sena: 2.697 - Quina: 139 e Quadra: 19



19 números: Sena: 1.845 - Quina: 105 e Quadra: 16



20 números: Sena: 1.292 - Quina: 81 e Quadra: 13

As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. Os apostadores poderão assistir ao sorteio da mega da virada ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Econômica Federal. Para ganhar o prêmio, é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis.