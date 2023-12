A Mega-Sena da Virada promete pagar um prêmio de R$ 550 milhões, o maior da história, para quem acertar seis dezenas no sorteio do dia 31 de dezembro. As apostas custam a partir de R$5, para marcar seis números, mas é possível fazer um jogo com até 20 dezenas — aumentando as chances de sair vitorioso, mas também o custo da aposta.



Os jogos foram abertos desde o dia 13 de novembro, podendo ser feitos até às 17h do dia 31 de dezembro, por meio do aplicativo loterias Caixa ou usando o papel próprio da Mega da Virada em qualquer lotérica. As apostas simples custam R$ 5, o apostador marca seis números e tem a probabilidade de acerto de um em 50 milhões.



As chances de ficar milionário aumentam quando mais números são jogados. Por exemplo, quem faz uma aposta de oito número, desembolsa R$ 140 e aumenta a probabilidade de acerto para uma em 1,7 milhão.



A quantidade máxima de números jogados é de 20, em uma aposta que custa R$ 193,8 mil reais — e aumenta as chances de vitória para uma em 1292.



Bolão



Para os fãs de bolão, há a opção no campo próprio no volante. Além disso, os apostadores podem adquirir cotas de bolões organizados pela lotéricas, nesse caso, cobrado uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor.