Belo Horizonte contará com diversos eventos na virada do ano, mas o principal será na Praça da Liberdade, que vai ter show de drones, fogos silenciosos, muita música e comida. Mas será que vai chover?



Leônidas Oliveira, secretário estadual de Cultura, afirma que a chuva não vai atrapalhar o evento. “Se ela vier, é para limpar as más energias”, diz.

O meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis conta como ficará o tempo na capital mineira e restante do estado.



“Hoje vai ser mais de sol na Região Metropolitana e em todo o estado. Só que amanhã, no finalzinho da tarde, chega uma frente fria vinda do Sul do país a Minas Gerais. Então ela já deve causar, durante a noite, pancadas de chuvas no Sul de Minas, Oeste, Triângulo e Zona da Mata”, afirma.

O meteorologista informa que a Grande BH, devido ao calor, terá temperatura máxima entre 32 e 33 graus e mínima de 21°C, com possibilidade de chuvas à noite no sábado (30/12).



No domingo (31/12) a frente fria vai influenciar ainda mais e deixará o tempo nublado na Grande BH, causando chuvas a qualquer hora do dia. A máxima ficará em torno de 26°C. Mesmo cenário para quase todo o estado, que deve receber chuva, mas a previsão é de chuva leve.

Virada com chuva

“Na virada do ano, por volta da meia-noite, a chance de chuva é de 85% e 90% em Belo Horizonte, com aquelas pancadas que dão uma parada”, aponta Ruibran. Então, para a população que vai curtir a virada na capital mineira, pode preparar as sombrinhas e guarda-chuvas.

Já na madrugada do dia 1° a chance é de chuva moderada na Região Metropolitana, Zona da Mata e Leste menos. Primeiro dia do ano em BH é de muita nebulosidade, com temperatura máxima de 24°C.