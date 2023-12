O último dia útil de 2023 tem previsão de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil, a sexta-feira (29/12) teve temperatura mínima de 18°C e a máxima estimada para a tarde é de 33°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Previsão em Minas

Na capital e na região metropolitana há previsão de chuva com acentuado volume, especialmente, entre os dias 31/12/2023 e 2/1/2024, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Minas, a sexta-feira tem condições meteorológicas favoráveis ao tempo instável em parte do estado, por causa da combinação do calor e da alta umidade do ar.

Nos últimos dias do ano de 2023, o avanço de uma nova frente fria ao Sudeste brasileiro proporcionará aumento das nuvens e pancadas de chuva, por vezes fortes, com raios e rajadas de vento em todas as regiões mineiras.

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, região Central, Triângulo Mineiro, Sul e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Oeste, Metropolitana e Zona da Mata.