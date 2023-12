A população poderá enfrentar calor e chuva acima da média histórica em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2024. É o que aponta o relatório de tendência climática elaborado pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge).

O documento diz ainda que a população poderá enfrentar até 2°C de temperatura acima da média em parte do estado. A previsão feita pelo Simge é de que a maior parte do estado fique com 1°C acima da média histórica, podendo chegar a 2°C no extremo norte mineiro, como no Norte de Minas e Jequitinhonha.

O motivo é a continuidade do El Niño, fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por anomalias positivas da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), em que águas mais quentes que as normais se estabelecem no Oceano Pacífico Tropical Centro-Oriental, próximo à costa oeste da América do Sul.

“O El Niño 2023/2024 já está entre os cinco mais intensos já registrados (desde 1950) e a tendência é que persista influenciando no clima por toda a estação do Verão, ou seja, até o final de março de 2024”, explica o meteorologista do Simge, Heriberto dos Anjos.

Chuvas mais fortes do que o normal

Em relação às chuvas no primeiro trimestre de 2024, a tendência é que a porção norte do estado (Noroeste, Norte de Minas e Jequitinhonha) apresentem anomalias positivas de precipitação, com cerca de 50 a 100 mm acima da média.

Nas demais regiões de Minas, a previsão é de chuvas dentro da normalidade.