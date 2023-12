A segunda edição do Réveillon na Praça da Liberdade terá shows, espetáculos de luz e outras atividades. A programação foi divulgada na manhã desta terça-feira (19/12), em evento no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A programação é gratuita

Organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), com apoio da Fundação Clóvis Salgado e Cemig, a programação da Virada da Liberdade 2024 terá como atração principal um show com 300 drones, sendo o maior já realizado no Brasil, afirma Leônidas Oliveira, secretário da Secult-MG.

“Eles vão escrever no céu no Palácio da Liberdade palavras de paz e Feliz Ano Novo. Já avaliamos que a chuva não irá atrapalhar o show, se ela vier é para limpar as más energias”, afirma.

Os fogos de artifício serão o dobro do que o ano passado e sem barulho, para não incomodar pessoas autistas, idosos, crianças e principalmente os animais, que são os mais afetados pelos altos decibéis

.A expectativa é que estejam presentes mais de 30 mil pessoas na Liberdade.

Segurança



O esquema de segurança, para preservação do patrimônio histórico do local e a proteção das pessoas, foi explicado pelo coronel da Policial Militar, Micael Henrique Silva, que destacou que esse ano terá uma unidade especializada em eventos para aumentar a segurança na Virada.

“Neste ano, além do policiamento habitual, teremos o apoio do comando de policiamento especializado, por intermédio da companhia de eventos e recobrimentos, que é uma unidade voltada para eventos e entretenimento, para suplementar os esforços das unidades básicas que já estarão envolvidas”, ressalta.

O Coronel diz que centenas de policiais estarão nas ruas. “Nessa virada vamos proteger e cuidar dos mineiros que estiverem presentes na Praça da Liberdade, que é o nosso serviço”, diz.

BH como referência

Leônidas Oliveira, secretário da Secult-MG destacou que a expectativa é receber turistas de todo o país, consolidando Belo Horizonte como destino para o fim de ano no cenário nacional.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH), o período de Natal e Réveillon será responsável por movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões na capital mineira.

Marcelo Souza e Silva, presidente do CDL-BH, agradeceu a participação de todos na realização do evento. “Essa movimentação da cultura e do turismo com certeza traz um desenvolvimento econômico, geração de renda para as pessoas e geração de emprego. Marca o Réveillon de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo”, afirma.

Programação completa

A Virada da Liberdade oferece atrações para todas as idades. O evento começa às 18h para o público infantil, no espaço Alamedas, na Praça da Liberdade. As famílias poderão curtir a Viradinha com o Bloquim duBem, que faz a festa antecipada para os pequenos.

Na mesma área será realizada a Cozinha Viva Mineira. Às 19h, cozinheiras mineiras convidadas, comandadas pela chef Ana Motta, prepararão releituras de pratos mineiros tradicionais ao vivo para o público presente, que ao final poderá degustar as receitas.

Também no espaço Alamedas, a tradição da bênção, fortemente difundida em Minas Gerais, será levada à Virada da Liberdade como uma celebração do sincretismo religioso mineiro a partir das 20h, quando o Bloco Afro Magia Negra irá apresentar as Yiaminas, organização que reúne mulheres do reinado mineiro e nações do candomblé do Brasil em Minas Gerais. O grupo vai realizar um ritual de energia positiva, envolvendo e arrastando o público em cortejos, por meio de toques de tambores ancestrais, clarins, dança, água de cheiro (aromas) e banho de pipoca.

Às 21h, hora e vez do Afoxé Illê Odara encantar o público da Virada da Liberdade. Às 23h, o setor Alamedas receberá um cortejo com o Samba do Queixinho e congados para levar alegria e magia aos presentes e direcionar o público para frente do Palácio da Liberdade, local do show da Virada.

No momento da virada, será realizado um show de lasers, mapping, cores em leque e drones fazendo malabarismo nas alturas. O público vai receber lanternas de LED para realizar um grande flashmob. “Será um show tecnológico que iluminará o céu de Belo Horizonte nos primeiros instantes do novo ano, trazendo um visual espetacular para a celebração”, diz Leônidas Oliveira. Nany People é a apresentadora que dará o tom da virada.

Minas Gerais em palcos



O Palco Minas será o espaço para um bom samba no último dia do ano. A ser montado na Avenida Cristóvão Colombo, receberá programação a partir das 19h com o Pagode das Minas. Às 19h50, será a vez da DJ Camis; às 20h10, o Rap 100 Kô; às 20h40, DJ Camis retorna. Às 21h, o show fica por conta do Samba da Baixinha; DJ Camis volta às 22h e, às 22h15, a sambista Adriana Araujo sobe ao palco.

Em outro espaço do Circuito Liberdade, a energia do carnaval invade a noite da virada. O Palco Gerais – que estará na na Praça José Mendes Júnior – vai receber, às 19h, o Baile da Dri; às 20h10, o DJ Vini Brown; às 20h30, o Bloco da Calixto; às 21h40, o retorno do DJ Vini Brown e, às 22h, acontece o show Swing Safado ao lado da cantora Sarah Guedes. Para os apreciadores do digital, o Lounge Liberdade, em frente ao Palácio da Liberdade, vai proporcionar uma experiência que unirá arte visual e música eletrônica. O espaço vai receber, às 19h, a DJ Mel e o VJ Pedreiro. Às 21h30, será a vez do VJ 1MPAR.

A Virada da Liberdade vai contar com áreas de alimentação com food trucks recheados de variedades que celebram a comida mineira e contemporânea. O Coreto terá um espaço reservado para o público fazer simpatias e projetar desejos e energias positivas para o próximo ano. A Praça terá ainda uma Árvore dos Desejos, em que basta deixar fitas e pedidos para 2024 amarrados nos galhos. Também foi preparada uma Chuva de Prata, ação instagramável em que uma caixa servirá de fundo para publicações nas redes sociais. Outra ação é a Alameda dos Desejos, um trajeto feito de letras (caixa de LED) com palavras de atração para 2024.