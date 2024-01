A quinta-feira (25/1) deve ser mais um dia de céu parcialmente nublado com chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Os termômetros deverão oscilar entre 16°C e 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

Já em Minas, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas Regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já nas Regiões Central, Metropolitana e Zona da Mata, o dia deve ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima no estado fica entre 12°C e 14°C, enquanto a máxima deve oscilar entre 31°C e 33°C.

Zona de Convergência do Atlântico Sul

O Inmet informa que, na noite dessa terça-feira (25/1) ,a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se formou entre o Sul da Bahia e o Norte de Minas. Segundo o instituto, o sistema deve influenciar as condições do tempo nas Regiões Norte e Leste do estado, pelo menos até o próximo sábado (27/1). Paralelamente, um centro de baixa pressão, que atua sobre o Sudeste do país, mantém condições favoráveis para o desenvolvimento de áreas de instabilidade nas demais regiões de Minas, onde podem ocorrer pancadas isoladas e preferencialmente a partir da tarde.

Há dois alertas: um para para chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou de 51 a 100 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais (superiores a 60 km/h) nas Regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce; o outro, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais (entre 40 a 60 km/h) nas demais regiões do estado.