As fortes chuvas que assolaram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1) fizeram com que o acumulado de precipitação em várias regiões da capital superassem a média esperada para janeiro e as situam entre os anos mais chuvosos da última década dentro do período do primeiro mês do ano. Barreiro, Centro-Sul e Pampulha são os pontos da cidade mais afetados.

De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuvas no Barreiro era de 393 mm no mês até as 7h desta quarta-feira (24/1). Faltando uma semana para terminar o mês, a região já registra o quarto janeiro mais chuvoso desde 2014. A mesma colocação foi alcançada na Pampulha e na Centro-Sul, onde o acumulado é de 384,2 mm e 380 mm, respectivamente.

As regiões Noroeste, com 303,4 mm, Leste, com 297,6 mm, Oeste, com 277,8 mm, e Nordeste, com 203,2 mm, já registraram chuvas o suficiente neste mês para assegurarem, no mínimo, que janeiro de 2024 será o quinto mais chuvoso da década.

Veja abaixo quanto já choveu em janeiro em cada regional

Barreiro: 393,0 - 4º janeiro mais chuvoso em dez anos



Pampulha: 384,2 - 4º janeiro mais chuvoso em dez anos



Centro Sul: 380,0- 4º janeiro mais chuvoso em dez anos



Noroeste: 303,4 - 5º janeiro mais chuvoso em dez anos



Leste: 297,6 - 5° janeiro mais chuvoso em dez anos



Oeste: 277,8 - 5º janeiro mais chuvoso em dez anos



Venda Nova: 230,8 - 5º janeiro mais chuvoso em dez anos



Nordeste: 203,2 - 5º janeiro mais chuvoso em dez anos



Norte: 181,2 - 6º janeiro mais chuvoso em dez anos



O janeiro mais chuvoso da última década aconteceu em 2020, período marcado por temporais que culminaram em vários problemas em Belo Horizonte. Naquele ano, o acumulado foi de 934,7 milímetros, sendo que apenas os dias 24, 25 e 28 concentraram 429,9 mmm de precipitação. Para se ter uma ideia, o segundo janeiro mais chuvoso dos últimos dez anos aconteceu em 2022, quando o total foi de 538, 2 mm.

Veja abaixo quanto já choveu em janeiro nos últimos dez anos em BH: