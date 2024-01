Em seis horas choveu 29,6 mm a mais do que o esperado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (24/1). O acumulado chegou a 89,6mm e a previsão para a noite desta quarta-feira (24/1) é de que as precipitações cheguem a 100 mm. Com a possibilidade de mais temporais, a Defesa Civil de Contagem instalou um Gabinete de Crise.

Nos bairros Ressaca e Nacional, o volume foi maior do que em outras regiões da cidade, já que houve ocorrências de transbordamentos. De acordo com o órgão municipal, a situação não causou estragos, mas impossibilitou “temporariamente” que pessoas deixassem suas casas.





A Rua Expedicionário, no Bairro Novo Progresso, ficou alagada. O local é próximo à Rua Castelo Nuevo, onde em 31 de dezembro uma cabeça d 'água invadiu casas e carregou móveis e eletrodomésticos.

“Isso aí é para você ver que o nosso problema não acaba. A minha casa está enchendo de água novamente, e a rua de trás onde estoura e cai para o lado de cá já tá cheia de água. A gente entra em desespero”, desabafou Júnior Souza, morador da região.

Ao contrário da chuva da virada do ano, que além de muita água também levou muitos prejuízos para os moradores, na noite de ontem não houve registros de pessoas desalojadas. No início do mês, cerca de 300 pessoas tiveram que sair de suas casas em decorrência do temporal.

Ainda segundo a Defesa Civil de Contagem, a situação ainda está sendo monitorada e agentes estão nos locais atingidos “prestando os atendimentos necessários e auxiliando a população”. “A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar também está prestando assistência”, afirmou o órgão.