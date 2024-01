O lixo deixado na rua pela população contribuiu para os alagamentos nas ruas de Belo Horizonte durante temporal na noite dessa terça-feira (23/1), de acordo com a prefeitura. Vários bairros registraram inundações e pessoas ficaram ilhadas. Ainda segundo a administração municipal, o lixo entupiu bueiros.

“Nenhum rio transbordou, um pouquinho na Vilarinho, naquela bacia de amortização. O problema todo foram as chuvas que encheram a boca de lobo com muito lixo. As pessoas deixaram lixo na rua, e a chuva acabou levando, entupindo as bocas de lobo”, afirmou o prefeito Fuad Noman, durante entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (24).



Mesmo assim, o chefe do Executivo avalia que a cidade respondeu bem ao cenário. “A cidade acabou respondendo adequadamente (às chuvas) de ontem. Tivemos alagamentos em algumas ruas, mas nenhuma vítima”, ponderou. O prefeito relembrou que, além da Região Centro-Sul, a mais afetada pelo temporal, ruas de Venda Nova e Pampulha também inundaram.

Fuad Noman pediu para que a população não deixe lixos nas ruas. Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1) devem continuar. A capital mineira amanheceu nublada nesta quarta-feira (24), com previsão de mais temporais intensos.