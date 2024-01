As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/01) devem continuar. A capital mineira amanheceu nublada nesta quarta-feira (24/01), com previsão de mais temporais intensos.

As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. Também há a expectativa de raios e rajadas de vento ocasionais, de acordo com a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima foi de 15 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde.

O órgão também divulgou números do acumulado de chuvas em Belo Horizonte. Somente na regional Oeste, choveu quase 30% do esperado para janeiro nas últimas horas. O volume foi de 91,6 mm na regional, o equivalente a 27,7% da média do mês é de 330,9 mm.

Depois da chuva que atingiu BH na noite dessa terça-feira (23/01), a Defesa Civil da capital colocou as regionais Pampulha, Oeste, Centro Sul e Leste sob alerta de risco forte de desabamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até sexta-feira (26/01).

As regionais Venda Nova, Barreiro, Noroeste e Nordeste também estão sob alerta, porém o risco é classificado como moderado. Apenas a regional Norte não entrou no aviso da Defesa Civil.

Confira o acumulado de chuvas em BH:

Barreiro: 58,1 (17,6%)

Centro Sul: 71,0 (21,5%)

Leste: 57,0 (17,2%)

Nordeste: 50,0 (15,1%)

Noroeste: 49,4 (14,9%)

Norte: 41,8 (12,6%)

Oeste: 91,6 (27,7%)

Pampulha: 79,4 (24,0%)

Venda Nova: 60,4 (18,3%)