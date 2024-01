O temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na noite dessa terça-feira (23/1) causou estragos em diversos pontos, com árvores caídas, muita sujeira nas ruas e carros arrastados. Muitos bairros ficaram sem energia elétrica.

Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) registrou mais de 45 chamadas para salvamento de pessoas na Grande BH, além de 61 árvores caídas. Ao todo, foram realizadas 162 chamadas.

Um exemplo dos estragos foi na Avenida Dr. Álvaro Camargo, onde membros de uma torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, tiveram que fazer uma corrente humana para salvar ilhados durante chuva, em BH. (Vídeo final da matéria).

De acordo com a Defesa Civil, as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1) devem continuar. A capital mineira amanheceu nublada nesta quarta-feira (24), com previsão de mais temporais intensos.

Veja o balanço das chamadas referentes às chuvas





* Relacionadas a Vistoria em Risco de Queda de Árvore, recebemos um total de 21 chamadas.



* Relacionadas a Inundação/ Alagamento/ Enxurrada, recebemos um total de 01 chamada.



* Relacionadas a Risco Iminente de Queda de Árvore, recebemos um total de 04 chamadas.



* Relacionadas a Corte de Árvore Caída em Via Pública, recebemos um total de 45 chamadas.



* Relacionadas a Corte de Árvore Caída em Sobre Residência, recebemos um total de 08 chamadas.



* Relacionadas a Corte de Árvore Caída em Veículo, recebemos um total de 08 chamada.



* Vistoria em Risco de Desabamento, recebemos um total de 02 chamada.



* Desabamento/ Desmoronamento/ Colapso de Estruturas, recebemos um total de 07 chamada.



*Salvamento de Pessoa em Inundação/ Ilhada, recebemos um total de 39 chamada.



* Salvamento de Pessoa Presa em Imóvel, recebemos um total de 01 chamada.



* Inundação/ Alagamento/ Enxurrada, recebemos um total de 09 chamada.



* Perigo de Eletrocussão, recebemos um total de 09 chamada.



*Salvamento de Pessoa Presa em Elevador, recebemos um total de 05 chamada.



*Mapeamento de Área de Risco, recebemos um total de 01 chamada.



* Outros tipos de Apoio a Comunidade, recebemos um total de 02 chamada.



Total de chamadas nas últimas 24 referentes as chuvas na RMBH: 162.