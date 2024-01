Com a tragédia a família não comemorou a virada do ano e passaram a noite de 2023 para 2024 limpando a casa e tirando o que havia sido danificado

A chuva que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana no último dia de 2023 causou estragos em ruas, avenidas e casas. Em Contagem, ao longo da tarde deste domingo (31/12), foram registradas ocorrências de inundações e desabamento de residências. A força e grande quantidade de água deixou pessoas ilhadas e danificou residências, como o caso da família do Ryan Gonçalves Nicolau Ramos, de 20 anos, que passou a virada do ano tentando salvar o que não foi levado pela chuva.

Leia: Bombeiros atuam no salvamento de pessoas ilhadas em BH e Contagem

Era por volta das 17h30, quando o assistente em marketing digital ouviu um barulho e foi ver o que era. Ao chegar do lado de fora, o jovem viu que uma tromba d’água havia entrado dentro do terreno em que ele, a avó - de 73 anos - e tio - de 45 anos - moram no Bairro Novo Progresso e já cobria parte dos imóveis.

Assim que a enchente começou a entrar dentro do imóvel, Ryan pegou sua cachorra e saiu para pedir ajuda, enquanto isso seus familiares tentavam colocar móveis e eletrodomésticos para cima. A água chegou a subir mais de 1,5 metro.

“Aqui são três casas e uma delas tem um segundo andar, onde deixamos os nossos materiais de música. A água subiu até lá. Perdemos tudo. Na parte de baixo perdemos roupa, cama, sofá, geladeira, dois tanquinhos, máquina de lavar, guarda roupas [...] Por sorte ninguém ficou ferido”, relata Ryan.

Com a tragédia a família não comemorou a virada do ano e passaram a noite de 2023 para 2024 limpando a casa e tirando o que havia sido danificado. Para tentar reaver o que foi perdido, o jovem criou uma vaquinha online. Quem quiser ajudar basta acessar o link, clicando aqui.

Tragédia

Essa não foi a primeira vez que a casa da família foi invadida pela água da chuva. Em 2011, também na primeira semana do ano, uma outra tromba d’água atingiu a Rua Castelo Nuevo. Na ocasião, a mãe de Ryan estava grávida e por isso, estava no hospital. O imóvel em que moravam acabou desmoronando.

“Não sei dizer o motivo, mas aqui na rua não tem saída de esgoto e estamos no encontro de vários morros. Assim, quando chove muito, a água desce toda e para aqui. Até hoje a prefeitura não veio aqui para resolver isso”, explica.

Segundo Ryan, caso a situação da rua não mude, a família tem pensado em se mudar. “É uma situação complicada. Todo ano que chove muito passamos pelo mesmo medo de acontecer tudo o que aconteceu. Estamos pensando se vamos continuar ali. É mais a questão da prefeitura tomar alguma providência, ir ao local para entender o que pode ser feito para mudar essa realidade”, desabafa.