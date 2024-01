O último dia do ano foi marcado por chuva em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana. Em apenas duas horas, o volume de chuva na Pampulha chegou a 81,4 mm, cerca de 24% do total esperado para o mês de dezembro. Em Contagem, o volume foi de 93 mm.



A Defesa Civil da capital informou que foi acionada para cinco ocorrências de alagamento e três ocorrências de erosão, mas não divulgou o endereço dos chamados.

As avenidas Teresa Cristina, margeada pelo córrego Ferrugem, e Heráclito Mourão de Miranda, onde passam os córregos Ressaca e Coqueiros, nas regionais Oeste e Pampulha, respectivamente, foram interditadas devido ao alto volume da chuva.

Na Avenida Teresa Cristina, a Bacia de Detenção B5, ainda em construção na Região Oeste de BH, conseguiu evitar transbordamentos. Já nas últimas etapas da obra, a estrutura funcionou para evitar transtornos no local. A bacia acumula às águas do Córrego Ferrugem, e quando concluída terá uma capacidade volumétrica equivalente a 274 milhões de litros d’água.

Na rua Felício dos Santos, no bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, a chuva abriu uma cratera em uma obra da Prefeitura de Belo Horizonte de canalização de água e adaptação de boca de lobo. A rua foi tomada por lama e está interditada na manhã de hoje.

Na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, também na Região da Pampulha, a chuva levou parte do asfalto na altura do cruzamento com a Avenida Altamiro Avelino Soares. Equipes da Prefeitura de Belo Horizonte já estão no local.

Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte na Regional Noroeste e Pampulha até a manhã de terça-feira (2/1).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Choveu 93 mm em Contagem durante o temporal desse domingo (31/12) Redes Sociais

Em Contagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate de pessoas ilhadas no bairro Riacho das Pedras; na Avenida Francisco Firmo de Matos e na Rua Rio Tocantins.

No bairro Eldorado, duas equipes dos bombeiros foram até a rua Candeias para atender pessoas que estavam ilhadas em alguns pontos. As vítimas foram conduzidas a um local seguro, sem ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, parte de uma residência desabou e a única pessoa que estava nessa casa ficou ferida apresentando uma fratura no joelho. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem, consciente e orientada.

Há também registro de inundações. Na Avenida Francisco Firmo de Matos, no bairro Parque Industrial, em Contagem, a água invadiu lojas e deixou pessoas ilhadas.

Orem pelos familiares do Marimbondo em Contagem pessoal, pessoas perderam seus bens, e casas com perigo de desabamento ???? pic.twitter.com/sMCdmmkXT3 — ????Carol Ferreira???? (@AnaFerreira227) December 31, 2023

Alerta de mais chuva

A Defesa Civil fez um alerta de pancadas de chuva de até 80 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até a manhã desta terça-feira (2/1).