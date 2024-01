Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (31/12), no bairro Campos Elíseos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado sem vida no banco do passageiro de um carro Ford Fiesta.

A esposa da vítima contou à Polícia Militar que o marido foi até o bairro Campos Elíseos para tentar se entender com o possível suspeito do crime, de 26 anos. Segundo o relato dela no boletim de ocorrência, o marido matou o primo do suspeito em setembro de 2023.

A mulher seguia dirigindo na Avenida Parnarama com o marido ao lado quando, na altura do número 48, parou o veículo para procurar uma chave. Momentos depois, o suspeito apareceu em uma moto, sacou uma arma e disparou contra a vítima. Depois do crime, ele fugiu tomando rumo ignorado.

A perícia foi acionada e constatou que o homem foi baleado diversas vezes na cabeça e tórax. A polícia recolheu um revólver com numeração raspada na cintura da vítima. O carro Ford Fiesta foi recolhido para o pátio do Detran por estar com a documentação atrasada.

A polícia fez rastreamento na região em busca do suspeito, mas ele ainda não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.