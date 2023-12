Lagoa da Pampulha possui placas que indicam a proibição do nado

Um vídeo com quatro homens nadando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, viralizou na tarde deste domingo (31/12), quando os termômetros da capital mineira marcaram 28ºC.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e recebeu mais de 40 mil visualizações no perfil “BH é Meu País”, no X (antigo twitter). Nos comentários os internautas aproveitaram para brincar com o registro, lembrando que a lagoa pode ser tóxica e apresentar risco aos “banhistas”.

Apesar da diversão, a água da lagoa não é adequada para nado, pesca ou ingestão, tendo seu uso proibido pela Lei N° 1523 de 1968, que dispõe no seu primeiro artigo. “ Fica expressamente proibido o uso das águas da represa existente na Pampulha, salvo autorização expressa da Prefeitura”.

A presença de micro-organismos e substâncias químicas nocivas à saúde humana contra indicam a entrada de banhistas na Lagoa. Ao longo do cartão postal há placas que indicam a proibição do uso das águas.



Mais insalubre que estar dentro do Reator 4, em Chernobil, no dia 26 de Abril de 1986. — Vinícius Morgado ????????????????? (@vinnycam13) December 31, 2023