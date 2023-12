Motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do Detran

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, no final da manhã deste domingo (31/12), no quilômetro 472 do Anel Rodoviário, durante a operação Ano Novo, um motociclista que trafegava em alta velocidade. O homem é reincidente, tendo prisões anteriores registradas. A motocicleta - uma Falcon cinza, placa HMG 9E58 - foi apreendida.

Os patrulheiros realizavam uma blitz quando avistaram a motocicleta. Foi dado sinal de parada, mas o motoqueiro o desrespeitou e iniciou uma fuga. Uma viatura saiu em sua perseguição e conseguiu interceptar o fugitivo alguns quilômetros à frente.

Ao levantar a ficha do motociclista, descobriram que o homem tinha várias passagens pela polícia, sendo uma delas, por tentativa de homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.