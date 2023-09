Foragido da Justiça por estuprar filho e enteada é localizado e preso em BH

432

Homem foi localizado e preso após o trabalho de inteligência da Polícia Militar (foto: Reprodução/PMMG) Um homem, de 41 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (21/9) no bairro João Pinheiro, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado após os trabalhos de inteligência da corporação.

Os crimes aconteceram em 2021, nas cidades de Igarapé, Esmeraldas e também em BH. Em 2021, a ex-esposa do foragido o denunciou por abusar do filho do casal, de apenas quatro anos.

Em 2022, mais uma denúncia foi feita pela ex-companheira, devido ao abuso da enteada de nove anos à época.





O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil no bairro Alípio de Melo.