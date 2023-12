Soldados do Corpo de Bombeiros fazem, desde as primeiras horas da manhã deste domingo (31/12), buscas por um homem, A. C. G., de 26 anos, que teria se afogado no Rio Muriaé durante a madrugada, na cidade de mesmo nome, no leste de Minas Gerais.

Segundo parentes do desaparecido, ele teria saído de bicicleta, de madrugada, mas não retornou para casa.

Depois de darem buscas na cidade, encontraram, nas margens do rio, a bicicleta e outros pertences de A, C. G., na beira do rio, próximo à ponte do Bairro Santana, nas proximidades da rua Hermes de Almeida.