O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lamentou a morte do guarda municipal Flávio Batista de Araújo, assassinado enquanto viajava com a família neste sábado (30/12). O homem se deslocava com a esposa e a filha para passar o Ano Novo em uma praia no Rio de Janeiro.

Fuad classificou o crime como “revoltante” e desejou condolências aos familiares do servidor. “A morte do GCM Flávio Batista de Araújo é profundamente triste e revoltante. Um assassinato brutal, em um momento que deveria ser de lazer e diversão. Meus sentimentos aos familiares e meu apoio às autoridades fluminenses. Que os criminosos sejam localizados e responsabilizados”, disse o prefeito.

Flávio trafegava pela BR-040, na altura de Três Rios, quando foi morto a tiros. Ao chegar próximo da cidade, o guarda municipal teria reduzido a velocidade ao se deparar com um caminhão fechando a pista. Então, o homem teria sido abordado por um assaltante.

Antes de morrer, Flávio conseguiu chegar a um posto da concessionária que opera o trecho da BR-040, mas quando a ambulância chegou ao local já estava sem vida. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso.

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, Flávio havia ingressado na guarda municipal este ano. O homem estava lotado no centro de saúde do bairro Nova Suíça, Região Oeste da capital mineira