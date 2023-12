O medo é companheiro, neste domingo (31/12), dos moradores de São Sebastião das Águas Claras, chamado também de Macacos, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os moradores foram surpreendidos por uma forte chuva no último dia do ano que se transformou em tempestade no final da tarde. Uma forte ventania provocou a queda de várias árvores, levando junto a fiação da Cemig, o que deixou o distrito sem luz até a manhã deste domingo.

“Um caos total. Tive perda de um varal de luz que ficava no jardim. Algumas telhas quebradas”, conta a fotógrafa Luísa Vieira Wollnv, que mora em Macacos.

Ela conta que muitas raízes de árvores também foram atingidas. “A gente pode ver um monte de árvores que ficaram tortas depois da tempestade e que precisarão ser ou cortadas, ou escoradas”.

Quando começou a tempestade, Luísa estava fora de casa e, por causa da queda de uma árvore, não conseguia entrar na residência. “Um amigo meu, que é jardineiro, me ajudou a retirar a árvore caída da minha porteira. Porque, até então, ninguém entrava e saía de casa. Além disso, fios de alta tensão e de operadoras de internet e televisão a cabo estão caindo nas ruas.”

E por medo de que a energia elétrica volte a faltar, Luísa conta que não está usando a linha direta do celular. “Só mensagem pelo Whatsapp, mesmo assim, escrita, para economizar energia do aparelho”.

Sofrimento

Um outro morador de Macacos, o servidor público Fernando Cabral Diniz, de 46 anos, viveu momentos de pânico quando uma árvore caiu e bloqueou a porta de entrada de sua casa. Ele estava na companhia da mãe, de 83, e tiveram de esperar mais de 15 horas, até que o acesso fosse desbloqueado.

Segundo levantamento feito pela Prefeitura de Nova Lima, somente em Macacos, caíram cerca de 20 árvores.