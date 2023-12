Choveu forte na Região Oeste de Belo Horizonte no início da tarde deste sábado (30/12). Segundo a Defesa Civil da capital, em uma hora, choveu 10,8 mm na Oeste em uma hora e 7,4 mm na Centro-Sul.

Mesmo com a chuva forte, apenas a Regional Leste ultrapassou os 50% do volume de chuva esperado para dezembro, com 179,6 mm, o que representa 53% do esperado para todo o mês.

Acumulado de chuvas em dezembro até 13h do dia 30:



Barreiro: 167.2 (49.3%)

Centro Sul: 149.0 (43.9%)

Leste: 179.6 (53.0%)

Nordeste: 158.8 (46.8%)

Noroeste: 84.0 (24.8%)

Norte: 132.0 (38.9%)

Oeste: 142.4 (42.0%)

Pampulha: 128.4 (37.9%)

Venda Nova: 157.2 (46.4%)

Média Climatológica dezembro: 339,1 mm

Previsão do tempo

Neste sábado, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde em BH. A temperatura mínima foi de 21 °C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

No domingo (31/12), o céu é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A temperatura máxima prevista é de 29°C e a mínima é de 21ºC.

Na segunda-feira (1º/1), a temperatura fica entre 25°C e 18°C. O céu fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.