As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro ainda não têm pista de quem matou o integrante da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Flávio Batista de Araújo, de 37 anos, na madrugada deste sábado (30/12), na BR-040, altura de Três Rios, já naquele estado. Ele foi morto a tiros.

De folga na passagem do ano, Flávio, que morava em Contagem, saiu de carro com a família, para passar o feriado de Ano Novo numa praia do Estado do Rio de Janeiro.

Ele era lotado no Centro de Saúde do Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte. Saiu de casa no final da noite de sexta-feira. E, segundo a Polícia Civil fluminense, ele teria sido vítima de uma trama dos ladrões.

Ao chegar próximo a Três Rios, deparou com um para-choque de caminhão fechando a pista. Para evitar um acidente, ele reduziu a velocidade. Nesse instante, teria surgido um assaltante, de arma em punho.

Assustado, Flávio acelerou o veículo para tentar escapar do assalto, mas o ladrão começou a atirar, atingindo o guarda municipal. Ele, mesmo ferido, conseguiu chegar a um posto da concessionária da BR-040. Foi pedido socorro, mas quando a ambulância chegou ao local, Flávio já estava sem vida.