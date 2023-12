Minas Gerais registrou 2.577 homicídios em 2021 ante 2.743 de 2020, o que representa uma queda de 6,1% no período. Se comparado com 2011, quando foram cometidos 4.262 assassinatos, a redução chega a 39,5% em dez anos. Os dados colocam o estado como o sétimo mais violento em números absolutos, já que Minas é o segundo mais populoso do Brasil.



O levantamento, divulgado ontem, faz parte do Atlas da Violência, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Os dados são divulgados com intervalo de dois anos, conforme o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.



Em todo o país, foram registrados 47.847 homicídios em 2021, com uma queda de 9,4% na comparação com os 49.868 assassinados de 2020. Os estados com mais assassinatos, à frente de Minas, foram: Bahia, com 7.206, Rio de Janeiro com 4.693; Ceará com 3.471, Pernambuco com 3.439, São Paulo com 3.094 e Pará com 2.847. “A diminuição das taxas de homicídio aconteceu em praticamente todas as regiões, com exceção da região Norte. Consideramos que três fatores ajudaram a impulsionar a diminuição dos homicídios ao longo da década em várias unidades federativas. Além do armistício na guerra entre as maiores facções do país pelo controle do corredor internacional de drogas nas regiões Norte e Nordeste, houve a mudança do regime demográfico, rumo ao envelhecimento da população, com a subsequente diminuição do número de jovens. Por fim, em alguns estados e municípios brasileiros houve a implementação de ações e programas qualificados de segurança pública”, ponderam os técnicos e pesquisadores.



O Atlas da Violência 2023 também revelou que outras 5.152 mortes de 2021 deveriam ter sido classificadas como homicídios, mas ficaram fora dos números. Os assassinatos "ocultos" chegam a 49.413 no período entre 2011 e 2021. “As mortes violentas com causas identificadas registradas no SIM/MS podem ser classificadas como homicídios, suicídios ou mortes decorrentes de acidentes. Quando não se consegue identificar a intencionalidade envolvida no evento que desencadeou o primeiro processo mórbido, o óbito é classificado como Morte Violenta por Causa Indeterminada (MVCI)”, explica o relatório.

Mulheres

Em Minas Gerais, foram 249 homicídios de mulheres em 2021, sendo 159 negras. Já no Brasil, foram 3.858 e 2.601 mortes no mesmo período, respectivamente. “Em relação aos dados de homicídios registrados, cabe uma ressalva: em 2021, 3.940 mulheres foram vítimas de Morte Violenta por Causa Indeterminada (MVCI), o que representou aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. No cômputo geral, para cada mulher vítima de homicídio em 2021, havia uma mulher vítima de MVCI, segundo os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS)”, destacou o levantamento.