Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros na porta de um bar no bairro Tavares, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (5/12).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima ainda no local do crime. O homem estava com documentos no bolso e foi identificado pelos policiais.

Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, o homem estava na porta do bar quando o suspeito, que usava touca preta, se aproximou e disparou diversas vezes contra a vítima. Depois do crime, ele fugiu a pé.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. O pai do homem não soube apontar suspeitos e não tinha conhecimento de ameaças.

A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.