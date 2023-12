Segundo a Polícia Militar, homem tinha voltado a traficar na residência onde mora com os pais, na zona rural do município

Um homem de 43 anos, conhecido como "Zé da Tora", que ficou na cadeia por 12 anos por tráfico de drogas e havia ganhado a liberdade há 15 dias, voltou a ser preso pelo mesmo crime nesta terça-feira (5/12) em Virgolândia, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O irmão dele, de 59, também recebeu voz de prisão.



Segundo a Polícia Militar (PM), "Zé da Tora" tinha voltado a traficar na residência onde mora com os pais, na Zona Rural do município. Os militares o encontraram após denúncia anônima. Assim que a viatura chegou ao local, um dos policiais permaneceu na lateral da casa visualizando por cima do muro que dá acesso ao lote dos fundos.

Quando outro militar bateu à porta e a mãe do homem atendeu, o traficante saiu pelos fundos de uma casa ao lado, que pertence ao irmão dele, subiu em uma cadeira perto de um muro para ver quem estava chamando na casa dos pais e avistou a polícia. Logo, sem perceber que era monitorado, "Zé da Tora" entrou por uma janela na casa da mãe e jogou um celular em área de vegetação. Os militares encontraram dentro da casa do irmão dois revólveres de calibres 32 e 38.



A mãe do rapaz autorizou a entrada dos militares na casa dela e os levou até o quarto de seu esposo, um senhor acamado, momento em que mostrou aos policiais que o filho mantinha maconha armazenada dentro de uma garrafa de café. No imóvel, a PM encontrou outro revólver de calibre 32.



Os militares apreenderam ainda 18 munições, 18 buchas, dois cigarros e dois tabletes de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 1.616.



Logo, os irmãos terminaram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.