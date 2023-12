Carregamento de maconha foi interceptado na altura do quilômetro 121 da rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (5/12) a apreensão de 1,8 tonelada de maconha na BR-267 em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais.



Embora divulgada hoje, a ação de fiscalização aconteceu na noite de segunda-feira (4/12), quando os agentes deram ordem de parada a um veículo de transporte de cargas, com placas do Paraná, na altura do quilômetro 121 da rodovia.

Os policiais localizaram um compartimento oculto no semirreboque e, com auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi possível desmontar a estrutura e localizar toda a carga de entorpecentes.

O motorista de veículo, de 40 anos, alegou, segundo a PRF, que a viagem teve início “na região de fronteira do Brasil”. A carga seria entregue em Juiz de Fora. As drogas foram apreendidas, e o homem levado à delegacia da Polícia Federal no município.