O crime aconteceu nesta terça-feira (05/12), em frente à oficina mecânica da família, no bairro Ipiranga, Região Nordeste de BH

Um homem de 36 anos foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (5/12), em frente à oficina mecânica da família, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste de BH. Quem acionou a Polícia Militar foi um irmão da vítima que trabalhava no local.



O pai dos envolvidos no crime contou aos policiais que encontrou a porta da oficina aberta e viu quando o filho atirou em um veículo que estava parado em frente ao local. Dentro do carro estava o irmão, que, segundo os familiares, tinha duas armas registradas em seu nome e registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Leia também: Garçonete é agredida com taco de sinuca dentro do local de trabalho

O atirador contou aos policiais que havia denunciado a vítima por estupro da sobrinha em 11 de novembro e que, desde então, teria passado a sofrer ameaças do irmão com ligações e recados. A irmã dos dois também confirmou aos policiais o motivo do crime e disse que, diante das ameaças, foi feito um novo boletim de ocorrência pelo autor dos disparos.