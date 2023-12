Um homem, de 62 anos, foi preso suspeito de importunação sexual, na manhã desta terça-feira (5), no Bairro Cinco, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Guarda Civil de Contagem, o suspeito ficava próximo ao campus da PUC da cidade abaixando a calça e mostrando o órgão genital para funcionárias da universidade. O fato era recorrente e, hoje, uma das vítimas acionou os agentes de segurança.

Foi feito um patrulhamento na região e o idoso localizado. Questionado, ele assumiu o crime.

O homem foi levado para uma Delegacia da Polícia Civil em Contagem.

Em nota, a PUC Minas disse que "acompanha as informações sobre a prisão de um homem na manhã desta terça-feira, suspeito de importunação sexual contra pessoas que circulam na região. Por meio de sua equipe de segurança, já está contribuindo com a Polícia Militar no que se faz necessário."