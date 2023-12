Uma operação da Polícia Militar prendeu, durante a madrugada desta terça-feira (5), um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho em Matias Barbosa, na região da Zona da Mata Mineira. De acordo com a PM, Douglas, conhecido como Didi, era considerado o “número 2” do grupo em Minas Gerais.

Levantamentos do serviço de inteligência militar levaram os policiais até a casa onde Douglas estava escondido. A operação, que contou com o auxílio da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, e do Ministério Público (MPMG) foi executada por volta das 2h da madrugada de hoje.

Douglas estava dormindo no momento da abordagem. Ele não resistiu a prisão. De acordo com a PM, ele possui uma lista de antecedentes criminais de 23 folhas, com crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele também é suspeito de ter planejado um homicídio no dia 3 de setembro, no bairro Vila Esperança, em Juiz de Fora.

Durante a ação, outro homem, que não teve a idade divulgada, também foi preso. Ele estava com R$ 7 mil em dinheiro e uma quantidade de drogas.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.