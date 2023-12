A Polícia Militar prendeu um novo suspeito de dar golpes com cartão de crédito na madrugada desta quarta-feira (6/12), no bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo os militares, o suspeito foi flagrado em atitude suspeita dentro de um carro Fiat Argo cinza na esquina das ruas Padre Odorico e Raimundo Correa.

Ao ser abordado, o homem informou que é de São Paulo e estava em um veículo alugado.

Dentro do carro, a polícia apreendeu mais de 70 cartões de crédito e débito, cinco máquinas de cartão, diversos aparelhos celulares, garrafas de bebidas e drogas. A polícia ainda localizou diversos corpos do show de Paul McCartney.

Na noite de segunda-feira (4/12), a polícia prendeu dois homens, de 25 e 31 anos, suspeitos de darem o mesmo golpe no entorno da Arena MRV, onde aconteceu o show de Paul.

Em conversa com os militares, os suspeitos, que estavam com baleiros, contaram que o golpe funcionava com a vítima que se aproximava com a intenção de comprar algum produto e, na hora do pagamento, o suspeito informava que o serviço de aproximação da maquininha não estava funcionando.

Ainda durante o pagamento, o suspeito distraía o comprador e trocava o cartão da vítima, entregando o de outra pessoa.

Ao menos 26 ocorrências foram registradas na região da Arena MRV por furto e/ou perda de cartões de crédito e débito durante o show de Paul McCartney.